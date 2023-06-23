T.C. İSTANBUL 21. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/28 E - 2023/119 K sayılı dosyasında "1-İstihkak davasının KABULÜ ile İstanbul 9. İcra Müdürlüğünün 2018/43374 Esas sayılı icra dosyasında Dörtyol İcra Müdürlüğünün 2018/1184 Talimat sayılı dosyası ile 13/12/2018 tarihinde haczedilen "bir adet BVS marka 40 tonluk tavan vinci, bir adet BVS marka 30 tonluk tavan vinci ve bir adet BVS marka 15 tonluk tavan vinci" üzerindeki haczin kaldırılmasına, davacının 08/01/2019 tarihinde ihtirazi kayıtla icra dosyasına yatırdığı 33.624,56-TL'nin davacıya iadesine, 2-Yasal şartları oluşmadığından davacının tazminat talebinin reddine," 09/03/2023 tarihinde karar verildiği ve bu kararın davalı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından da istinaf edildiği hususları iş bu ilamın tebliğinden itibaren 7 gün sonra davalı SONER DEMİR ÇELİK MAKİNA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.