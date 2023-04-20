Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı koordinasyonundaki heyet, New York'ta Birleşmiş Milletler yetkilileri ile bir dizi temas gerçekleştirdi. UNICEF Acil Durum Programları Ofisi Direktörü Manuel Fontaine, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı Başkanı Melissa Fleming ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ile yapılan görüşmelerde, insani yardım ve küresel iş birliği konuları ele alındı.

Bu temasların ardından, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Doğal Afetlerde İnsani Diplomasinin Vazgeçilmezliği" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, doğal afetler ve insani yardım konularında uluslararası iş birliğinin önemi ve insani diplomasi uygulamaları üzerinde duruldu.

Yenigün Haber Merkezi