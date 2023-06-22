T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/212 Esas

KARAR NO : 2023/369

Davalı : İSTANBUL İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı : NEVRUZ YILDIRIM

Davacı NEVRUZ YILDIRIM aleyhine mahkememizde açılan Nüfus ( Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Miramet Mahallesi/Köyü, Cilt No:68, Hane No:1, BSN:177'de nüfusa kayıtlı Hakime ve Sinan kızı, 05/06/1998, Fatih doğumlu, 18895883820 TC Kimlik nolu Nevruz YILDIRIM'ın "NEVRUZ" olan isminin, "KÜBRA" olarak değiştirilmesi ile Nüfusa bu şekilde Kayıt Ve Tesciline,Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2023