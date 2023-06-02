T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/25

Davacı tarafından davalılar aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı BÜLENT MİNNET'e dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş, bu kez bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Tekirdağ 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/18 talimat sayılı dosyası üzerinden yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda dava konusu Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi, 7385 parsel 1.Normal Kat, 1 Bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın keşif tarihi olan 11/04/2023 değeri 1.037.000-TL, devir tarihi olan 01/04/2020 değeri 150.000-TL, devir tarihi olan 12/07/2017 değeri 76.000-TL, devir tarihi olan 04/10/2016 değeri 67.000-TL, devir tarihi olan 30/09/2016 değeri 66.000-TL, devir tarihi olan26/08/2016 değeri 65.000-TL olarak hesaplanmıştır. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.10/05/2023