T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

2022/95 Esas DAVALI : SEVGİ UYANDIK -T.C 67477332560

Davacı UĞUR UYANDIK iledavalı SEVGİ UYANDIK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı SEVGİ UYANDIK'ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğ yapılmasına, duruşmanın 03/10/2023 günü saat 10:40'a bırakılmasına karar verilmiştir. Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği davalı SEVGİ UYANDIK'a tebliğ ve ihtar olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.