Açıklamada ayrıca, 26 çocuğun halen tedavi sürecinin devam ettiği ve takip edildiği belirtildi. Bakanlık, kuruluşlarda bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 16 çocuğun olduğunu da duyurdu.

Depremzedelerin durumuyla ilgili bilgilendirme amacıyla yapılan bu paylaşım, devletin deprem sonrasında yaşanan acıları hafifletmeye yönelik süreçlerin takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların durumunu yakından takip etmesi ve ailelerine kavuşmalarını sağlaması, toplumda olumlu bir etki yaratmaktadır.

Deprem sonrasında yaşanan zorlukların üstesinden gelmek ve mağdurlara yardımcı olmak adına yapılan çalışmalar, devletin ve toplumun dayanışma içinde olduğunu kanıtlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu süreçteki gayretleri ve başarılı çalışmaları, ülkenin felaketlere karşı dirençli ve hazırlıklı olduğunu göstermektedir.

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