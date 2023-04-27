T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 2.431 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlgili ilan, Bakanlık tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2'nci maddesine göre yayımlandı.

Alınacak personel arasında çeşitli unvanlarda görevlendirmeler bulunuyor. Bu pozisyonlar arasında Aile Sosyal Destek Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Hemşire, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, ve Yurt Yönetim Personeli yer alıyor.

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak olan bu alımlarda, farklı pozisyonlara göre belirlenen bölüm mezunları başvuru yapabilecek.

Başvuru süreci 28 Nisan 2023 tarihinde başlayıp, 8 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunacak adayların ve detaylı bilgi almak isteyenlerin Bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Bakanlık tarafından duyurulan diğer pozisyonlar arasında Engelli Bakıcısı, Yaşlı Bakıcısı, Çocuk Bakıcısı, Bakım Personeli, Temizlik Görevlisi ve Şoför unvanları yer alıyor. Bu pozisyonlara başvurular hem kadın hem de erkek adaylar tarafından yapılabilir.

Adaylarda aranacak genel nitelikler arasında 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak ve 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak yer alıyor.

Özel şartlar kapsamında ise, Aile Sosyal Destek Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog ve Fizyoterapist unvanlarına başvuracak adayların, belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olması gerekiyor.

Adayların başvuru süreci ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun çeşitli kesimlerine hizmet vermek üzere 1261 adet yeni personel alımı yapacak. Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Diğer Sağlık Personeli, Hemşire, Büro Personeli ve Tekniker olmak üzere toplamda 12 farklı pozisyon için başvurular kabul edilecek.

Çocuk Gelişimcisi ve Diyetisyen pozisyonları için başvuru yapacak adayların ilgili lisans programlarından mezun olmaları ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Öğretmen pozisyonuna başvuracak adayların ilgili öğretmenlik lisans programlarından mezun olmaları ve 2021 veya 2022 yılında KPSS P10 puan türünden en az 60 puan almış olmaları bekleniyor.

Avukat pozisyonuna başvuracak adayların Hukuk Fakültesi'nden mezun olmaları, 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmaları veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliği'ne avukatlık ruhsatı için başvurduklarını belgelemeleri gerekiyor.

Diğer Sağlık Personeli, Hemşire, Büro Personeli ve Tekniker pozisyonlarına başvuracak adayların ilgili önlisans programlarından mezun olmaları ve 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, adayların başvuru süreçleri ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için Bakanlık'nın resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerektiği belirtildi. Başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçlarına göre belirli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylarda aranan şartlar ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

Teknisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için adayların Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Ahşap Teknolojisi veya Metal Teknolojisi alanlarından mezun olması ve 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) pozisyonu için adayların Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olması, geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıması ve 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Adayların belirtilen cinsiyet şartını taşıması da gerekmektedir.

Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonu için adayların Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden birinden mezun olması ve 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) (4/B) pozisyonu için adayların Ortaöğretim Kurumlarının belirli alanlarından mezun olması, 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması ve belirtilen cinsiyet şartını taşıması gerekmektedir.

Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) (4/B) pozisyonu için adayların Ortaöğretim Kurumlarının belirli alanlarından mezun olması, 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması ve belirtilen cinsiyet şartını taşıması gerekmektedir.

Bu belge Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirli pozisyonlara atanabilmek için gereken kriterleri ve başvuru sürecini detaylarıyla anlatmaktadır. Belirtilen pozisyonlar şunlardır:

Destek Personeli(Bakım Personeli)(4/B)

Destek Personeli (Şoför)

Destek Personeli(Temizlik)(4/B)

Her pozisyonun belirli bir eğitim düzeyi, KPSS P94 puan türünden en az 60 puan ve bazı durumlarda belirtilen cinsiyet şartlarını taşıma gereksinimleri bulunmaktadır. Şoför pozisyonu için ek olarak belirli bir sürücü belgesine sahip olma ve belirli bir süre boyunca sürücü belgesine sahip olma şartları da bulunmaktadır.

Başvurular, 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.

Başvurular sırasında adaylardan bir adet vesikalık fotoğraf, mezuniyet bilgileri ve bazı diğer belgeler istenecektir. Bu belgeler ve bilgiler, belirli durumlarda sisteme otomatik olarak yüklenecektir. Ancak bazı durumlarda adayların bu belgeleri manuel olarak yüklemeleri gerekebilir.

Başvuruların tamamlandığını kontrol etmek ve "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmak adayların sorumluluğundadır. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu metin, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün belirli pozisyonlara başvuru sürecini ve gerekli belgeleri detaylandırmaktadır.

4/B pozisyonunda çalışan/çalışmış adaylar, SGK hizmet dökümünü e-Devletten alıp Kariyer Kapısı'na yüklemelidirler. Şoför unvanına başvuracak adaylar, sürücü belgesini taratarak Kariyer Kapısı'na yüklemelidirler. Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak olan adaylar ise Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını taratarak Kariyer Kapısı'na yüklemelidirler.

Başvurular, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecek ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil, 3 katı aday ise yedek olarak belirlenecektir. Eşit KPSS puanına sahip adaylar arasında tercih, önce doğan ve/veya önce mezun olan adaydan yana kullanılacaktır.

Yerleştirme işlemleri, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettikleri pozisyonlara göre yapılacaktır. Atamaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelerle ilgili ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

Ataması yapılan ancak belirlenen süre içinde göreve başlamayan veya atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir.

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili tüm duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. Adayların aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini sisteme kaydetmeleri ve düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

Detaylı bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini veya belirtilen telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

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