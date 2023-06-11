ChatGPT, birçok alanda, mühendislikten tıbba, psikolojiden hukuka kadar danışmanlık hizmeti sağlıyor. Bu yeteneklerini siyaset alanına da genişleten ChatGPT, TBMM'deki faaliyetlere de katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Balıkesir milletvekili Burak Dalgın, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, ChatGPT tarafından oluşturulan bir soru önergesini TBMM'ye sunmayı planladığını duyurdu. Bu gelişme, siyasetin de "cobot" çağına adım attığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yapay zekanın bu kadar hızlı bir şekilde çeşitli alanlarda yer alması, olumlu bir gelişme olarak görülse de, güvenlik ve doğruluk konusunda hala tartışmalara neden oluyor. Özellikle mahkemeler gibi hassas alanlarda yapay zeka uygulamalarının kullanılması, hatalı ya da yanıltıcı bilgilerin dolaşıma girmesine neden olabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Yapay zeka dillerinin, ciddi konularda kullanılabilmesi için öncelikle sağlam güvenlik önlemleri alınması gerektiği belirtiliyor. Bu önlemler arasında, sunulan bilgilerin doğruluğunun belirli algoritmalar tarafından test edilmesi ve bu süreçlerin de yapay zeka tarafından yönetilmesi gerekliliği bulunuyor.

Bu durum, yazılım sektörüne büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yapay zeka dillerinin ve test algoritmalarının güvenilir ve doğru olması, teknolojinin sağlık, hukuk ve siyaset gibi önemli alanlarda etkin bir şekilde kullanılabilmesi için hayati önem taşıyor.

Bu gelişme, TBMM'deki faaliyetlerin yanı sıra, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'deki hukuk sistemine ve genel olarak topluma entegrasyonu konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu teknolojilerin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gereken alt yapı ve güvenlik önlemlerinin tam anlamıyla sağlanması gerektiği de unutulmamalı