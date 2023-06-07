2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 00.00 itibarı ile sona erdi. Genel Kurul'da bugün TBMM'nin 30. Başkanı için seçim yapılacak.
Kimler TBMM Başkanı Adayı Oldu?
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
Saadet Ve Gelecek Partileri Ortak Adayı Serap Yazıcı Özbudun
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can AtalayKaynak: HABER MERKEZİ