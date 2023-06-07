2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 00.00 itibarı ile sona erdi. Genel Kurul'da bugün TBMM'nin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Kimler TBMM Başkanı Adayı Oldu?

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Buğday Ve Arpa Alım Fiyatlarını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Buğday Ve Arpa Alım Fiyatlarını Açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Saadet Ve Gelecek Partileri Ortak Adayı Serap Yazıcı Özbudun 

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 

Kaynak: HABER MERKEZİ