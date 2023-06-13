TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem milletvekili arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 28. Yasama dönemimiz milletimiz için, ülkemiz için ve her birimiz için hayırlı uğurlu olsun. Burada verimli, bereketli çalışmalar yapabilmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin." dedi. "147 yıllık bir meclis geleneğine sahip olan bir milletiz." diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM olarak 100. yılını idrak eden bir meclisiz. Bu anlamda önemli bir meclis geleneğini, önemli bir tecrübeyi barındıran bir kültürün parçası olarak buradayız." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki bu kültürü daha da genişleterek, demokrasimizi daha da kuvvetli hale getirerek yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu. TBMM'nin iki önemli özelliğine işaret eden Kurtulmuş, bu meclisin hem kurucu hem de devleti kuran bir meclis olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bir kez daha kurucu Meclisimizin Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen Gazi Meclisimizi kurucu Meclis olarak tarihe geçiren Birinci Meclis'in bütün üyelerini rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum." dedi.

Milletin de, meclisin de beklentileri olduğunu söyleyen Kurtulmuş; beş beklentiyi açıkladı.

"Öncelikle, Meclisin ve milletvekillerinin itibarının yükselmesi, yükseltilmesi, milletimizin en temel beklentisidir. Meclisin ve milletvekillerinin itibarının yükseltilmesi, gözümüzün bebeği gibi korumamız gereken temel hedeflerimizden birisi olmalıdır. Bunu öncelikle gerçekleştirecek olan buradaki 600 milletvekili arkadaşımızdır." diyen Kurtulmuş, "İnsan aslında sözleriyle ve hareketleriyle insandır. Her birimiz bu anlamda sözlerimize, hareketlerimize dikkat ederek ve milletin bize vermiş olduğu vekalet sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirerek milletvekilliğinin itibarını artırmak durumundayız. Milletvekilliğinin itibarının artması aynı zamanda Türkiye'de siyasetin seviyesinin de yükselmesi demektir. Siyasetin de itibarının artması demektir. Bu beklentiye asla uzak davranmadan, her birimizin, milletvekillerimizin ve Meclisimizin itibarını yükseltecek şekilde sözlerimize ve hareketlerimize dikkat ederek Meclis faaliyetlerini sürdüreceğimizden eminim." dedi.

"İkinci temel beklentinin, Meclisin sağlıklı ve etkin bir çalışma dönemi geçirmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu anlamda Meclisin komisyonları ile alt komisyonları ile bütün ilgili kurum ve kurullarıyla en güçlü, sağlıklı bir şekilde çalışması ve etkin bir zaman planlaması yaparak, grup başkanlarının, grup başkanvekillerinin de üzerine bir sorumluluk olarak zaman planlaması yaparak Meclisin gündemini sağlıklı bir şekilde yürütmek durumundayız." dedi.

Kurtulmuş üçüncü temel beklentiyi ise, yasama kalitesinin artırılması olarak açıkladı. "Bunun için diyalog içerisinde olacağız. Neler gerekiyorsa bunları hep beraber yerine getirmek için hep beraber mücadele edeceğiz." diyen Kurtulmuş, "dördüncü beklenti, zaman zaman bir araya geldiğimizde konuştuğumuz Meclisin daha iyi işlemesi ve işletilmesi, güçlü bir sürecin işletilmesi için Meclis içtüzüğünde gerekli düzenlemelerin yapılması ve hatta yeni bir Meclis içtüzüğü çalışmalarının süratle başlatılması gerekir." dedi.

"Beşinci mesele olarak önümüze koyacağımız konulardan biri de yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı milli bir anayasanın bu Meclis tarafından gerçekleştirilmesidir." diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu beş temel hedef, beklenti noktasında karşılıklı istişarelerle, müzakerelerle güçlü bir şekilde çalışma takvimimizi belirleyerek yolumuza devam edebilirsek, milletimizin bize vermiş olduğu vekaleti en güzel şekilde yerine getirmiş ve en güçlü şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin faaliyetlerini ileriye taşımış oluruz. TBMM 28. Yasama Dönemi'nin ilk yılında üstün başarılar, milletin beklentilerini gerçekleştirebilecek imkan ve fırsata sahip olmamızı temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.