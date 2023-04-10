Sosyal medya hesabından milletvekili adaylarına başarılar dileyen Şentop, "28'inci Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Temennim odur ki, seçim süreci; sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlansın" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ