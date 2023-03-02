TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremlerde yıkılan binalarda tespitler yapıldıkça yeni soruşturmaların da açılacağını belirterek, "Bunlar, kaybedilen canları geri getirmiyor ama sorumluların mutlaka hesap vermesi gerekiyor ki bir daha benzer şeyler, bu tür hatalar yüzünden tekrarlanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle görüştü.

Şentop, görüşmede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 Kıbrıs Türk'ünün hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü paylaşarak, Töre'ye taziye dileklerini iletti.

Türkiye'nin, felaketin yaralarını sarabilmek için hızlı şekilde adım atacağını kaydeden Şentop, acil olarak bir yıl içinde kalıcı konutların yapılmasının planlandığını aktardı.

Şentop, "Felaket büyük ama devletimiz ve milletimiz de çok büyük. Bunun altından kalkacağız, üstesinden geleceğiz. Sizin ziyaretiniz, dostlarımızın aramaları, ziyaretleri bizim açımızdan önemli bir teselli kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Kıbrıs davasına desteğinin her zaman süreceğini bildiren Şentop, Güney Kıbrıs'taki seçimlerin ardından oluşan yeni yönetimin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu yeni vizyon çerçevesinde değerlendirme yapması yönündeki arzusunu dile getirdi.

"Türkiye bizim için anadır, Allah kimseyi anasız bırakmasın"

KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Türkiye'yi ziyaret ederek taziyelerini iletmek istediklerini belirtti. Töre, "Kaderde, kıvançta, tasada beraberiz. Türkiye bizim için anadır, Allah kimseyi anasız bırakmasın. Çünkü Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi Türkiye'dir." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin büyük bir ülke, Türk milletinin çok büyük bir millet olduğuna işaret eden Töre, bu felaketin atlatılacağını vurguladı. Töre, KKTC halkının da ciddi kayıpları olduğunu hatırlatarak, sporcuların hayatını kaybetmesine yol açan otelle ilgili hukuk mücadelesinin başlatıldığını bildirdi.

Töre, KKTC olarak Türkiye'ye tüm güçleriyle destek olmaya gayret ettiklerini anımsatarak, "Türkiye, lider bir ülkedir ve inşallah bu toparlanmayı da kısa zamanda yapacaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, can kayıplarına neden olan binalarla ilgili sorumluluğu olan kişiler hakkında soruşturmaların açıldığına dikkati çekerek, "Binalarda tespitler yapıldıkça yeni soruşturmalar da açılacaktır. Bunlar, kaybedilen canları geri getirmiyor ama sorumluların mutlaka hesap vermesi gerekiyor ki bir daha benzer şeyler, bu tür hatalar yüzünden tekrarlanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop ve Töre, önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.(AA)