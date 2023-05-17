Mustafa Şentop'un açıklaması şöyle:

"Depremde mağdur olmuş kardeşlerimize kullandıkları oyları sebebiyle yapılan yakışıksız eleştirileri, gösterilen tahammülsüzlüğü ve tahkir edici ifadeleri şiddetle kınıyorum.

Hele memleketim Tekirdağ'da, depremzede kardeşlerimizin barındıkları yerlerden, seçim sonrasındaki tablo üzerine, ani bir şekilde çıkartılmaya çalışılması çok vahim bir durumdur.

Bu milli irade hazımsızlığının ötesinde bir insanlık ayıbıdır.

Devletimiz her türlü imkanlarıyla, her yerde olduğu gibi Tekirdağ'da da depremzede kardeşlerimizin yanındadır. Herkes Müsterih olsun."

YENİGÜN HABER MERKEZİ