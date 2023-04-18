27. Yasama Dönemi, En Uzun Yasama Yılı

Tekirdağ'da Togg'un kendisini görmemişlerdi. Bu vesile ile yakından görmelerini arzu etmiştim. Talep çok vardı. Ben de uygun bir vakittir diye aradım Sayın Varank'ı, onun Togg'unu alıp geldim. Aracı bizzat somut dokunulabilir bir nesne olarak görmek farklı bir şey. 27. yasama dönemi gerçekten Meclis'in açıldığı tarihten itibaren en uzun süre yasama yılı. İlk seçimden sonra bir iki ay devam eden yasama yılı dahil olduğu için. Daha önce bazen 4 yıl olmuştur, bazen 5 yıl olmuştur ama kağıt üzerinde hiçbir zaman fiilen gerçekleştirme imkanı olmamıştı.

Olağanüstü Şartlar Altında Bir Yasama Dönemi Geçirdik

Olağanüstü şartlar altında bir yasama dönemi geçirdik. Sadece biz değil bütün dünya. Bilhassa pandemi şartları altında. Meclisin zaman zaman çalışmaları ara verme durumu söz konusu oldu. Türkiye’de bütün kamu özel sektörde olduğu gibi evlere kapanma dönemi oldu. Bu şartlar altında da Meclisimiz verimli çalışmalar gerçekleştirdi. Gerek yasama, gerek denetim açısından çok daha iyi sonuçlar elde edecek şekilde çalıştı. Yakınımızda devam eden savaş var. Bölgemizde şartlar var. Siyasetin de çok yoğun tartışmalı, aktif geçtiği dönem oldu. Bu yasama dönemi tarihimizde birçok önemli, başta TBMM'nin tarihi olmak üzere 100. yıldönümlerin gerçekleştiği, kutlandığı dönemler oldu. İstiklal Marşımızın kabulünün, milli mücadelenin birçok savaşının kazanıldığı yıldönümleri oldu. Bir 100 yılın muhasebesi, bir taraftan 100 yılı devirmenin, aşmanın getirmiş olduğu kurumsal güçlenme bu dönem içinde yaşandı.

Deprem Bölgesinden Çocuklarımızın Katılacağı Genel Kurul Planlıyoruz

Şimdi deprem bölgesinden, Ankara'da bulunan çocuklarımızın katılacağı genel kurul planlıyoruz. Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK'la bilim şenliği yapmıştık. Meclis bahçesinde yine yapacağız. Deprem bölgesinde çocuklarımız için 23 Nisan ve TBMM'de aktivitelerle beraber anlatmak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da bilim şenliğini planlıyoruz. Yarın ben de Hatay'daki programa katılacağım inşallah. Yarın Beyoğlu Belediyemizin her yıl yaptığı farklı dinlere mensup din adamlarının katılmış olduğu ortak iftar. Bunlar İstanbul'da her Ramazan'da yapılıyordu. Bu sefer deprem dolayısıyla Antakya'da gerçekleşecek. Ben de katılacağım.

Bebekliğinden İtibaren İnsan Politik Bir Canlı

Şentop, ‘Siyaset bırakılabilen bir şey mi?” sorusunu, “Aristo'ya atfedilen 'insan politik canlıdır' sözü var. Bebekliğinden itibaren insan politik bir canlı. Hep siyaset yapıyor. Politikacı, siyasetçi ise esasen bunun farkında olarak siyaset yapandır. Aslında sonuç itibariyle herkes siyaset yapıyor. Siyaset bu anlamıyla bırakılabilen bir şey değil. Belli dönem hem teorik birikim olarak siyasetin dışında değildim. Aktif siyasetin dışında olsam da. Bunu da bir şekilde devam ettireceğiz. Bunun tek yolu milletvekilliği değil. Aynı zamanda akademik pozisyonum var.” şeklinde cevapladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ