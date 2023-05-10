"Ben AK Parti'de seçim işleri başkanlığı da yaptım."diyen Şentop, "Her seçim de ben ve başka siyasetçiler 'bu seçim önemli seçimdir' der. "Bundan sonra yapılacak her seçim kendisinden önceki seçimlerden daha önemli olacak" demiştim. Bunun sebebi dünyada önemli bir değişim noktasındayız. Dünya yeni bir düzen arayışı içerisinde. Burada Türkiye'nin yeri çok önemli. Biz bölgemizde, yakın coğrafyamızla tarihi sorumluluk, misyon içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı faaliyetlerle Türk dünyası, İslam dünyası ve mazlum coğrafyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Bu açıdan diyoruz ki, Türkiye'nin yapacağı seçim yeni düzenin oluşması bakımından anlamlı. Başkaları da Türkiye'nin iddialı durumunu, tam bağımsızlık durumunu bırakmasını, dışarıdan çizilmiş senaryoların içinde yer almasını arzuluyorlar. Kuzey hattıyla ilgili bir tıkanma var. Biz en makul olanın orta koridor olduğunu söylüyoruz. Güneyden gelen hatlar var. Türkiye dünya coğrafyasının akapunktur noktalarının yoğunlaştığı alandır. Dünyanın bütün akapunktur noktaları Türkiye üzerinde toplanmış durumda. Türkiye'yi başka senaryolarının bir aktörü haline getirmek istiyorlar. Avrupa ülkeleri Türkiye'yi takdir ediyorlar, tebrik ediyorlar, hayranlık ifade ediorlar hem de kendi yaşadıkları sıkıntıları anlatıyorlar." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ