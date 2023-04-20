Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"ne iştirak etti.

Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin enerji sektöründeki atılımlarını ve Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin kullanıma sunulmasını kutlamak için düzenlendi. Tören, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirmeyi ve enerji bağımlılığını azaltmayı amaçlayan stratejilerin bir parçası olarak önemli bir adımı temsil etmektedir.

Yenigün Haber Merkezi