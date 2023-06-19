TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. TBMM Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç, Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan,İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler."

