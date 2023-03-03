Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 2 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.
Şube: 910 şubeden 603’ü hizmet vermektedir.
ATM: 4.267 ATM’nin 3.352’si aktiftir.
Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* (2023)
|
Toplam şube sayısı**
|
Yerinde hizmet veren şube sayısı
|
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
|
Toplam ATM sayısı
|
Faaliyet gösteren ATM sayısı
|
Mobil şube sayısı
|
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
|
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
|
17 Şubat
|
916
|
509
|
177
|
4.345
|
3.258
|
43
|
6
|
16
|
23 Şubat
|
912
|
573
|
146
|
4.326
|
3.358
|
49
|
34
|
29
|
2 Mart
|
910
|
603
|
141
|
4.267
|
3.352
|
69
|
44
|
25
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.
Mobil ve Konteyner Şubeler: 69 mobil şube ve 44 konteyner şube hizmet vermektedir.
Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 25 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.
Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 23 Şubat - 2 Mart arasında toplam 30 şube, 20 mobil şube, 10 konteyner şube daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Mobil/konteyner şubelerdeki artış nedeniyle, 6 ATM ve 4 geçici hizmet noktası devreden çıkarılmıştır.
Son İki Hafta: 17 Şubat - 2 Mart arasında ise toplam 94 şube, 94 ATM ve 73 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.
Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır.
Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
Ek:
Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 2 Mart 2023)
|
Toplam şube sayısı
|
Yerinde hizmet veren şube sayısı
|
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
|
Toplam ATM sayısı
|
Faaliyet gösteren ATM sayısı
|
Mobil şube sayısı
|
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
|
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
|
Adana
|
218
|
179
|
32
|
978
|
891
|
4
|
0
|
2
|
Hatay
|
121
|
38
|
33
|
550
|
264
|
20
|
8
|
5
|
Osmaniye
|
35
|
25
|
5
|
175
|
154
|
2
|
2
|
2
|
Kahramanmaraş
|
74
|
15
|
16
|
362
|
209
|
14
|
16
|
4
|
Gaziantep
|
147
|
118
|
24
|
673
|
568
|
9
|
4
|
4
|
Kilis
|
9
|
9
|
1
|
48
|
38
|
0
|
0
|
0
|
Malatya
|
57
|
25
|
8
|
307
|
223
|
6
|
4
|
2
|
Adıyaman
|
39
|
17
|
7
|
164
|
88
|
7
|
5
|
2
|
Diyarbakır
|
91
|
73
|
10
|
399
|
357
|
1
|
3
|
1
|
Şanlıurfa
|
77
|
68
|
5
|
396
|
359
|
4
|
1
|
3
|
Elazığ
|
42
|
36
|
0
|
215
|
201
|
2
|
1
|
0
|
Toplam
|
910
|
603
|
141
|
4.267
|
3.352
|
69
|
44
|
25
*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi