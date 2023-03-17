Şube: 911 şubeden 625’i hizmet vermektedir.
ATM: 4.182 ATM’nin 3.440’ı aktiftir.
Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları*
|
Toplam şube sayısı**
|
Yerinde hizmet veren şube sayısı
|
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
|
Toplam ATM sayısı
|
Faaliyet gösteren ATM sayısı
|
Mobil şube sayısı
|
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
|
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
|
17 Şubat
|
916
|
509
|
177
|
4.345
|
3.258
|
43
|
6
|
16
|
23 Şubat
|
912
|
573
|
146
|
4.326
|
3.358
|
49
|
34
|
29
|
2 Mart
|
910
|
603
|
141
|
4.267
|
3.352
|
69
|
44
|
25
|
9 Mart
|
911
|
619
|
89
|
4.213
|
3.421
|
71
|
53
|
27
|
16 Mart
|
911
|
625
|
74
|
4.182
|
3.440
|
66
|
70
|
13
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.
Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 66 mobil şube ve 70 konteyner şube hizmet vermektedir.
Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 13 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.
Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 9 Mart - 16 Mart arasında toplam 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Kalıcı şube ve konteyner şubelerin devreye girmeleri nedeniyle mobil şube sayısı 5 ve geçici hizmet noktası sayısı da 14 adet azalmıştır.
Son Dört Hafta: 17 Şubat - 16 Mart arasında ise toplam 116 şube, 182 ATM ve 84 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.
Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır.
Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
Ek:
Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 16 Mart 2023)
|
Toplam şube sayısı
|
Yerinde hizmet veren şube sayısı
|
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
|
Toplam ATM sayısı
|
Faaliyet gösteren ATM sayısı
|
Mobil şube sayısı
|
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
|
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
|
Adana
|
218
|
187
|
13
|
963
|
890
|
4
|
0
|
2
|
Hatay
|
121
|
45
|
23
|
511
|
308
|
25
|
13
|
3
|
Osmaniye
|
35
|
24
|
4
|
173
|
150
|
2
|
4
|
0
|
Kahramanmaraş
|
74
|
19
|
11
|
350
|
237
|
13
|
24
|
1
|
Gaziantep
|
148
|
119
|
9
|
669
|
581
|
6
|
5
|
3
|
Kilis
|
9
|
9
|
0
|
48
|
41
|
0
|
0
|
0
|
Malatya
|
57
|
29
|
6
|
306
|
224
|
5
|
6
|
3
|
Adıyaman
|
39
|
15
|
4
|
165
|
107
|
6
|
11
|
0
|
Diyarbakır
|
91
|
74
|
3
|
397
|
363
|
1
|
3
|
1
|
Şanlıurfa
|
77
|
68
|
1
|
386
|
338
|
3
|
3
|
0
|
Elazığ
|
42
|
36
|
0
|
214
|
201
|
1
|
1
|
0
|
Toplam
|
911
|
625
|
74
|
4.182
|
3.440
|
66
|
70
|
13
*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları