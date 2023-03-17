Şube: 911 şubeden 625’i hizmet vermektedir.

ATM: 4.182 ATM’nin 3.440’ı aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları*

Toplam şube sayısı** Yerinde hizmet veren şube sayısı Uzaktan hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner sayısı Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı 17 Şubat 916 509 177 4.345 3.258 43 6 16 23 Şubat 912 573 146 4.326 3.358 49 34 29 2 Mart 910 603 141 4.267 3.352 69 44 25 9 Mart 911 619 89 4.213 3.421 71 53 27 16 Mart 911 625 74 4.182 3.440 66 70 13

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 66 mobil şube ve 70 konteyner şube hizmet vermektedir.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 13 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 9 Mart - 16 Mart arasında toplam 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Kalıcı şube ve konteyner şubelerin devreye girmeleri nedeniyle mobil şube sayısı 5 ve geçici hizmet noktası sayısı da 14 adet azalmıştır.

Son Dört Hafta: 17 Şubat - 16 Mart arasında ise toplam 116 şube, 182 ATM ve 84 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır.

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

Ek:

Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 16 Mart 2023)

Toplam şube sayısı Yerinde hizmet veren şube sayısı Uzaktan hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner sayısı Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı Adana 218 187 13 963 890 4 0 2 Hatay 121 45 23 511 308 25 13 3 Osmaniye 35 24 4 173 150 2 4 0 Kahramanmaraş 74 19 11 350 237 13 24 1 Gaziantep 148 119 9 669 581 6 5 3 Kilis 9 9 0 48 41 0 0 0 Malatya 57 29 6 306 224 5 6 3 Adıyaman 39 15 4 165 107 6 11 0 Diyarbakır 91 74 3 397 363 1 3 1 Şanlıurfa 77 68 1 386 338 3 3 0 Elazığ 42 36 0 214 201 1 1 0 Toplam 911 625 74 4.182 3.440 66 70 13

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları