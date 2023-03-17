Şube: 911 şubeden 625’i hizmet vermektedir. 

ATM: 4.182 ATM’nin 3.440’ı aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* 

Toplam şube sayısı**

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Uzaktan hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner sayısı

Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı

17 Şubat

916

509

177

4.345

3.258

43

6

16

23 Şubat

912

573

146

4.326

3.358

49

34

29

2 Mart

910

603

141

4.267

3.352

69

44

25

9 Mart

911

619

89

4.213

3.421

71

53

27

16 Mart

911

625

74

4.182

3.440

66

70

13

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

 

Mobil ve Konteyner Şubeler: Bölgede 66 mobil şube ve 70 konteyner şube hizmet vermektedir. 

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 13 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.  

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 9 Mart - 16 Mart arasında toplam 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Kalıcı şube ve konteyner şubelerin devreye girmeleri nedeniyle mobil şube sayısı 5 ve geçici hizmet noktası sayısı da 14 adet azalmıştır.

Son Dört Hafta: 17 Şubat - 16 Mart arasında ise toplam 116 şube, 182 ATM ve 84 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır. 

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve  kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.   

Saygılarımızla,   

Türkiye Bankalar Birliği

 

Ek:

Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 16 Mart 2023)

Toplam şube sayısı

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Uzaktan hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner sayısı

Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı

Adana

218

187

13

963

890

4

0

2

Hatay

121

45

23

511

308

25

13

3

Osmaniye

35

24

4

173

150

2

4

0

Kahramanmaraş

74

19

11

350

237

13

24

1

Gaziantep

148

119

9

669

581

6

5

3

Kilis

9

9

0

48

41

0

0

0

Malatya

57

29

6

306

224

5

6

3

Adıyaman

39

15

4

165

107

6

11

0

Diyarbakır

91

74

3

397

363

1

3

1

Şanlıurfa

77

68

1

386

338

3

3

0

Elazığ

42

36

0

214

201

1

1

0

Toplam

911

625

74

4.182

3.440

66

70

13

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları