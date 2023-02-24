Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankaların deprem bölgesinde faaliyet gösteren hizmet kanallarını duyurdu.

TBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık sektörü tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve hizmet ağının hızlı bir şekilde daha yaygın hale getirilmesi çabasındadır.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesinde faaliyet gösteren bankaların şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: Bölgede şube sayısı 16 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 870’dir. Fiziki olarak hizmet sunulan şube sayısı ise 448 olmuştur.

ATM: Bölgedeki 4.131 ATM’nin 2.977’sinden hizmet sunulmaktadır.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

Çalışmalar sayesinde, 10 Şubat Cuma günü ve 16 Şubat Perşembe tarihleri arasında, 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir.

Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi