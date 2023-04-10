Tayvan Savunma Bakanlığı, Ada çevresinde geçtiğimiz günlerde 70 Çin askeri hava aracı ve 11 savaş gemisi tespit ettiklerini duyurdu. Bu durumun, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlatılan Çin ordusu tatbikatıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

8 Nisan'da başlayan ve kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikat, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Cephesi Komutanlığı tarafından düzenleniyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatın başlangıcından itibaren Ada çevresinde 71 askeri hava aracı ve 9 geminin görüldüğünü açıkladı.

Tayvan lideri Tsai'nin Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret etmeden önce ve sonra ABD'ye gerçekleştirdiği gayrıresmi ziyaretler, Çin ve ABD arasında gerilime neden oldu. ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret de benzer bir krize yol açmıştı.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve "Tek Çin" ilkesine dayanarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına karşı çıkıyor. Çin, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. Bu tür olaylar, bölgedeki gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.

Kaynak:AA