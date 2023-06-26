Podyumların başarılı mankeni Tayfur Şenel, artık koreograf olarak da defilelere imza atmaya başladı. Ecem Aka organizasyonuyla Erkan Kara ve Ceren Öztekinin işletmeciliğini yaptığı Bodrum yalıkavak mevkiinde Yalinn Hotel de yapılan defileye hem manken hem de koreograf olarak katılan Tayfur Şenel her iki işiyle de beğeni topladı. Miray Gündoğdu, Açelya Köse, Duygu Nar, Black Swan, SALİHTARZ gibi modacı ve tasarımcıların ürünlerinin sergilendiği defilede 9 bayan 8 erkek manken podyumda boy gösterdi. Seçkin davetliler arasında Neslihan Yargıcı, Cemil İpekçi, Fatih Ürek, Açelya Elmas, Bora Gencer gibi isimlerde yer alırken defile sonunda alınan alkış ve beğeni Tayfur Şenel için büyük gurur oldu. Podyum dünyasının başarılı ismi Tayfur Şenel “Koreograflık benim için hep bir hedefti. Kendimde beni diğer koreograflardan ayrı tutan bir özelliğim olduğunu fark ettim. Anında çözüm odaklı değişkenlik gösteren ve sürekli yeni koreografiler üreterek ilerleyebildiğimi gördüm ve bunu artık profesyonelliğe dönüştürmeye karar verdim. Tayfur Şenel ismini Türkiye'ninsel en iyi koreografı olarak duyurmak için bu yola çıktım” dedi. İlk sınavını Ecem Aka organizasyonuyla Bodrum’da seçkin davetliler önünde veren Tayfur Şenel, bana güvenip inananları mahcup etmedim, buda benim gururum vurgusunu yaptı.