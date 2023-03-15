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Tayfun Taşdemir, Hollanda Profesyonel Bilardo Ligi’nde mücadele eden Twentevisie Kulübü’nde profesyonel olarak 3 yıl bilardo oynadı.

2000 yılında milli takıma girdi. 2000 – 2002 yılları arasında en iyi performansını yaparak ilk 8’e girmeyi başardı. Hollanda‘dan aldığı teklif ile Hollanda’ya gitti.

Tayfun Taşdemir, 5 Kasım 1975 tarihinde Muş’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında üniversiteye giderken bilardoya hobi olarak başladı.