Tavuk etini parçalara ayırın. Bir tencerede su ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Tavuk etini haşlayın ve suyunu süzün. Haşlanmış tavuk etini bir kenara alın.

Pirinci ılık suda 20-30 dakika kadar ıslatın. Sonrasında süzün ve iyice durulayın.

Büyük bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Tencereye haşlanmış tavuk etini ekleyin ve baharatları da ekleyerek karıştırın. Tavuk etinin her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

Pirinci tencereye ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika kavurun.

Sıcak suyu tencereye ekleyin ve tuzunu ayarlayın. Karıştırarak suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Yaklaşık 20-25 dakika sürecek.

Pilav suyunu çekince, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 10-15 dakika daha demlenmeye bırakın.