Yüksek enflasyon nedeniyle sürekli artan gıda fiyatları vatandaşın belini iyice büktü. Kısa süre öncesine kadar ucuz olduğu için kilolarca alınan tavuk etinde fiyatlar adeta uçtu. Marketlere giden vatandaşlar fiyatı 100 lirayı bulan tavuk etiketlerini görünce şoka girdi. Yaklaşan seçim öncesinde tavuk fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, eskiden kilo ile aldıkları tavuk ürünlerini artık altın gibi gram ile almaya başladıklarını belirterek, hükümetin bu gidişe dur demesi gerektiğine vurgu yapıyor.

SOSYAL MEDYADA TAVUK FİYATI TEPKİSİ

Konuyla ilgili sosyal medayadan açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “10 ay önce 2 lira olan tavuk kemiği (evet tavuk kemiği) bugün yüzde 100 zamla 4 lira. Enginar 3 lirayken bugün 15 lira. Soğan 8 lirayken bugün 35 lira. Erdoğan ve ekonomi takımının eseri bu. Bu tabloyu biz değiştireceğiz. Türkiye rahat bir nefes alacak.” dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da resim paylaşarak şunları yazdı: “Tavuk kanat 13 Aralıktan bu yana %420 oranında zamlanmıştır. İlk fotoğraf 13 Aralık tarihine aittir. Durum budur.”

Kırmızı et fiyatlarının aşırı pahalı olması nedeniyle tavuk etine yönelen halk, daha 1,5 yıl öncesine kadar fiyatı 10 lira civarında olan tavuk eti fiyatının 100 liraya ulaşmasına büyük tepki gösteriyor. Türk halkı, son dönemde ucuz ürün satışı ile bilinen zincir mağazalarda bile türüne göre kilogram fiyatı 80 ile 100 lira arasında satılmaya başlayan tavuk ürünlerini vitrinde seyretmekten öteye gidemiyor.

“TOGG ALINABİLECEK” TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ev alır gibi Togg alınabilecek. Kamu bankaları gerekli kolaylığı sağlayacak” açıklamaların sosyal medyada cevap yazan bazı vatandaşların paylaşımları şöyle:

- Yalnız ev de alamıyoruz. Hatta ekmek alırken 2 kere düşünüyoruz, soğan alırken 3, peynir alırken 10-15 kere düşünüyoruz. Et ,balık, tavuk, pastırma almayı bile düşünmüyoruz.

- İlla bir yere borçlanacağız. Normal bir kazancımız olsa da bir yere borçlanmadan alsak olmuyor mu?

- Peynir kredisi verilecek mi acaba onu bekliyorumda.

- Ben geçen gün peynir alırken 4 kere düşündüm. Acısını hala çekiyorum. 15 kere düşünseydim de almasaydım.

- Yaw aslında “TOGG aldığınızda bagajı ağzına kadar alışveriş poşetleri ve bir çuval soğan ile dolu olacak” dese süper bir kampanya olur.. Reisin imaj makerları bitmiş yaw..

- Tipik zengini düşünüyor.

- Millet can derdinde kasap mal derdinde der Türk Atasözü. Bunlarinkide o hesap.