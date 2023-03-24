Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine sütü ekleyin ve karıştırın.

Pembeleşen soğanları yumurta-süt karışımına ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri ve lor peynirini de ekleyip karıştırın.

Yufkaları bir tezgah üzerinde üst üste koyun ve sekizgen şeklinde 8 eşit parçaya kesin.

Hazırladığınız börekleri tavada kısık ateşte her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.

Pişen börekleri bir servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre pul biber, karabiber veya maydanoz gibi baharatlarla süsleyebilirsiniz.