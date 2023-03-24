Tavada sahur böreği, sahurda hazırlanması kolay ve doyurucu bir seçenektir. İşte tavada sahur böreği tarifi:
Malzemeler:
- 6 adet yufka
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı lor peyniri
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Yapılışı:
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Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine sütü ekleyin ve karıştırın.
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İnce doğranmış kuru soğanı bir tavada sıvı yağda pembeleştirin.
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Pembeleşen soğanları yumurta-süt karışımına ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri ve lor peynirini de ekleyip karıştırın.
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Yufkaları bir tezgah üzerinde üst üste koyun ve sekizgen şeklinde 8 eşit parçaya kesin.
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Hazırladığınız yumurta-peynir karışımını kesilmiş yufka parçalarına sürün. Her parçanın kenarlarını içe doğru kıvırarak rulo şeklinde sarın.
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Hazırladığınız börekleri tavada kısık ateşte her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.
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Pişen börekleri bir servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre pul biber, karabiber veya maydanoz gibi baharatlarla süsleyebilirsiniz.