Tavada sahur böreği, sahurda hazırlanması kolay ve doyurucu bir seçenektir. İşte tavada sahur böreği tarifi:

Malzemeler:

  • 6 adet yufka
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Yapılışı:

  1. Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine sütü ekleyin ve karıştırın.

  2. İnce doğranmış kuru soğanı bir tavada sıvı yağda pembeleştirin.

  3. Pembeleşen soğanları yumurta-süt karışımına ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri ve lor peynirini de ekleyip karıştırın.

  4. Yufkaları bir tezgah üzerinde üst üste koyun ve sekizgen şeklinde 8 eşit parçaya kesin.

  5. Hazırladığınız yumurta-peynir karışımını kesilmiş yufka parçalarına sürün. Her parçanın kenarlarını içe doğru kıvırarak rulo şeklinde sarın.

  6. Hazırladığınız börekleri tavada kısık ateşte her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.

  7. Pişen börekleri bir servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre pul biber, karabiber veya maydanoz gibi baharatlarla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Bu kolay ve pratik tavada sahur böreği tarifi, sahurda hızlıca hazırlanabilir ve tok tutması ile enerjik bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.