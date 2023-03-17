Şarkı sound olarak çok sade ve etkili bir akustik sounda sahip. Anlatılan hikayenin önüne geçmeyen, tadında bir mix. Şarkıda ki akustik ve elektrik olmak üzere tüm gitarları sanatçı kendi çalıp kayıt etti.

İsa Özkocaman kısa aralıklarla ürettiklerini seri bir şekilde paylaşmaya ve yeni

Hayatın içinde de bu şarkıya benzeyen çok insan vardır. Tatlı görüntüsünün ve davranışlarının ardında aslında tırnaklarını gizli tutan. Seni o pembe tuzağına çekip, sonra yaşanmamış gibi davranan.

İşte Tatlı ve Tuzaklı, tam olarak bu durumu anlatıyor.