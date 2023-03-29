Malzemeler:
Kek için:
- 2 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1/3 su bardağı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Krema için:
- 200 ml krema
- 100 gram sütlü çikolata veya bitter çikolata
Yapılışı:
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Kek hamurunu hazırlayın: Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyin, karıştırmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
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Fırını önceden ısıtın: Fırını 180 dereceye (350 °F) ısıtın.
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Kek hamurunu kalıba dökün: Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına (tercihen yuvarlak ve düz tabanlı) veya silikon kalıba hamuru dökün.
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Keki pişirin: Keki fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Kürdan testi ile kontrol edin, kürdan temiz çıkarsa keki fırından çıkarın.
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Keki soğutun: Keki fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkararak tamamen soğumasını sağlayın.
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Krema ve çikolatayı eritin: Kremayı bir sos tenceresine dökün ve ısıtın. Kremayı kaynatmadan, çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın ve ardından soğumaya bırakın.
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Keki dilimleyin: Soğuyan keki yatay olarak ikiye kesin. Bu işlemle, üst ve alt olmak üzere iki yuvarlak kek parçası elde etmiş olacaksınız.
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Kremalı kek burgerini hazırlayın: Alt kek parçasının üzerine soğuyan çikolatalı kremayı sürün. Daha sonra üst kek parçasını kremalı tabakanın üzerine yerleştirin.
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Kek burgeri dilimleyin: Kremalı kek burgerini dilimlere ayırarak servis yapın.
Afiyet olsun! Kremalı kek burger, tatlı sandviç konseptini kullanarak hem görsel açıdan ilgi çekici hem de lezzetli bir tatlıdır.