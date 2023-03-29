Malzemeler:

Kek için:

Krema için:

Yapılışı:

Kek hamurunu hazırlayın: Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyin, karıştırmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Fırını önceden ısıtın: Fırını 180 dereceye (350 °F) ısıtın.

Kek hamurunu kalıba dökün: Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına (tercihen yuvarlak ve düz tabanlı) veya silikon kalıba hamuru dökün.

Keki pişirin: Keki fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Kürdan testi ile kontrol edin, kürdan temiz çıkarsa keki fırından çıkarın.

Keki soğutun: Keki fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkararak tamamen soğumasını sağlayın.

Krema ve çikolatayı eritin: Kremayı bir sos tenceresine dökün ve ısıtın. Kremayı kaynatmadan, çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın ve ardından soğumaya bırakın.

Keki dilimleyin: Soğuyan keki yatay olarak ikiye kesin. Bu işlemle, üst ve alt olmak üzere iki yuvarlak kek parçası elde etmiş olacaksınız.

Kremalı kek burgerini hazırlayın: Alt kek parçasının üzerine soğuyan çikolatalı kremayı sürün. Daha sonra üst kek parçasını kremalı tabakanın üzerine yerleştirin.