Tatilbudur.com basın bültenine göre; Seyahat sektörünün öncü oyuncularından Tatilbudur.com, Fibabanka’nın katkılarıyla çıkan Alışgidiş ile iş birliği yaparak yeni bir kampanya hazırladı. Ödeme erteleme, taksitlendirme, koşulsuz iptal hakkı gibi birçok kolaylık sağlayan TatilBudur şimdi de Alışgidiş ile 36 aya varan taksit imkânıyla herkese hayallerindeki tatili deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışı tatil deneyimlerinde misafirlerine aracılık eden Tatilbudur.com, ödeme alternatiflerine bir yenisini daha ekledi. Tatilbudur.com üzerinden kart limitlerinden bağımsız Alışgidiş ile yapılan tatil alışverişlerinizde, şubeye gitmeye gerek kalmadan anında kredi kullanımı yaparak sigorta ve dosya masrafı olmadan tatilinizi planlayabilirsiniz.

Çeşitli ödeme seçenekleriyle yurt içinde ve yurt dışında birbirinden özel destinasyonlarda tatil deneyimleri sunan TatilBudur, Fibabanka ile yaptığı iş birliği ile 100.000 TL’ye kadar olan tatil alışverişlerinizde 36 aya varan taksit seçeneğiyle kullanılabilecek Alışgidiş limitiyle misafirlerine yeni bir ödeme imkânı sağlıyor. Üstelik kampanyadan faydalanmak için Fibabanka müşterisi olma zorunluluğu da bulunmuyor. TatilBudur web sitesi üzerinden yapılan tatil alışverişlerinin ödeme adımında Fibabanka Alışgidiş’i seçmek yeterli oluyor.

Kredi kullandırma işlemi yalnızca banka tarafından sağlanmaktadır, banka ödemeyi onayladıktan sonra mevcut Fibabanka müşterilerini tekrar www.tatilbudur.com sayfasına otomatik olarak yönlendiriyor ve ödeme işlemi ile alışveriş tamamlanıyor. Yeni Fibabanka müşterileri ise kendilerine gelen SMS linki aracılığıyla Görüntülü Bankacılık ile müşteri olma sürecini tamamlıyor. Kredi kullanımının ardından bildirim www.tatilbudur.com’a banka tarafından yapılıyor .