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Hem ebeveynler hem de çocuklar için tatil dönemi artık bitti. Okul alışverişi yapıldı, eşyalar tamamlandı ama peki ya çocuğunuz yeni eğitim-öğretim dönemine hazır mı? Tatil havasından çıkması için neler yapmalısınız? Sorularının cevabı veren Liv Hospital, Klinik Psikolog Selenay Yücel Keleş aynı zamanda birinci sınıfa başlayacak çocuklar için de önerilerde bulundu.

“Okula dönüş” fikrine psikolojik olarak hazırlanması önemli

Uzun süren yaz tatilinin sonlanmasıyla birlikte yeniden okula dönmek her çocuk için çok kolay olmayabilir. Kimi çocuk okulun açılmasını özlemle beklerken kimi huzursuzluk duyabilir. Bu sebeple çocukları “okula dönüş” fikrine psikolojik olarak hazırlamak çok önemli.



Çocuklarınıza; yakın zamanda okulların açılacağını, tekrar okula dönüp arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte olacağını anlatmalısınız. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla eğlenceli ve öğretici zamanlar geçireceğini hatırlatmanız, okulda oynamayı en sevdiği oyunları ve en keyif aldığı dersleri sormanız konuyla ilgili olumlu bir zihinsel hazırlık yapmanız açısından size ve çocuğunuza fayda sağlayacaktır.

Birinci sınıfa başlıyorsa…

Okula ilk kez başlayacak olan birinci sınıf öğrencisi çocuğunuza detaylı bilgi vermeniz çocuğunuzun kontrol duygusunu güçlendirir.

Okulda yapılanlar hakkında bilgi verebilirsiniz. Okul yolunda karşılaşabileceklerini, okul bahçesinde ve okulun içinde neler olduğunu anlatarak ve olumlu düşüncelerinizden bahsederek sohbet oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzun duygusunu anlamanız, düşüncelerini ifade edebileceği ortam oluşturmanız, okul ile ilgili kaygısı veya sıkıntısıyla ilgili konuşmanız çocuğunuzun kendini iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Ev ortamınızı tekrar düzenleyin

Zihinsel hazırlık yapıldıktan sonra yaz tatilinde rutinlerin ve kuralların değiştiği ev ortamının tekrar düzenlenmesi çok önemlidir. Tatil boyunca çocuklar daha rahat, esnek ve daha düzensiz bir günlük akış içindedirler. Fakat artık okul dönemindeki uyku saatlerinin, kahvaltı ve yemek saatlerinin tekrar oluşturulması, okul dönemindeki düzen ve davranışların tekrar kazandırılması gerekmektedir. Okul dönemine hemen uyum sağlamak bazı çocuklar için zorlayıcı olmakla birlikte bunu sağlayabilmek ebeveynin kararlı ve pozitif disipliniyle mümkündür. Çocuğunuzla birlikte günlük akışınızı organize etmeniz onun daha hızlı uyum sağlamasını kolaylaştırabilir.

Teknolojik aletlerle ilgili kuralları tekrar oluşturun

Çocuğunuzla birlikte tüm aile üyelerinin kullandığı teknolojik aletlerle ilgili kuralları tekrar oluşturmalısınız. 3T dediğimiz telefon, tablet, televizyon ile geçirilen süreyi kısıtlıyor olmanız olası dikkat sorunlarının önüne geçilmesinde ve akademik başarı için olumlu etki yaratılmasında önemli rol oynar.

Evin bir köşesini okuma alanı olarak birlikte hazırlayın

Çocuğunuzun ders çalışma, kitap okuma alanlarını, çocuğunuzla birlikte oluşturarak, bir köşe hazırlayabilirsiniz. Hangi saatler arasında ders çalışılmalı, ödev yapılmalı soruları üzerinde sohbet ederek onun fikrini alabilirsiniz.

Okul alışverişini çocuğunuzla beraber yapın

Yeni okul malzemelerini çocuğunuzla beraber seçmeniz; fikrine ve zevkine önem verdiğinizi hissettirmeniz, okuluyla ilgili iş birliği yaptığınızı düşünmesi açısından faydalı olacaktır.

Zorlanmasını normal karşılayın

İlk zamanlar ödev ve uyku ile ilgili zorlanması ve kuralları esnetmeye çalışması normal bir tepkidir. Bu tepkiler karşısında çocuğunuza baskı yapmamanız, katı ve sert bir dil kullanmamanız, anlayışlı ve kararlı olmanız çok önemli.

Yeni dönem için çocuğunuzu sürece dahil etmeniz ve ebeveyn olarak destekleyici bir yaklaşım sergilemeniz hem çocuğunuzun sizinle olan ilişkisini hem de çocuğunuzun okulu ile kuracağı ilişkiyi olumlu etkileyecektir.