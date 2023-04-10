Bu durum açık olan piyasalarda haftaya başlarken işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden olabilir. Haftanın geneline baktığımızda ise bir kez daha ABD gündeminin yoğun olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda ülkede ilk çeyrek bilançoları başlarken TÜFE ve Fed tutanakları gibi önemli konu başlıklarını da takip edeceğiz.

TL: Bugün Avrupa piyasalarının işlemlere kapalı olması nedeniyle paritenin sakin seyredebileceğini düşünürsek bunun TL’ye yataya yakın bir USD/TL olarak yansımasını bekliyoruz. Kısa vadeli bakıldığında kurun genel görünümünde ise anlamlı bir farklılık görmüyoruz. Bu kapsamda hafif yukarı yönlü denemelerin devam etmesi beklenebilir. İçeride bugün takip edeceğimiz konu başlıklarını ise cari işlemler dengesinin yanı sıra işsizlik oranı oluşturuyor. Cari işlemler dengesinin 8,5 milyar dolar açık vermesi beklenirken yıl sonu için öngörülen rakam ise -44 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut konjonktür itibarıyla her iki verinin de anlamlı bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Öte yandan Hazine ise bugün Nisan ayı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ihracını gerçekleştirecek.

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yurt dışındaki tatil nedeniyle göreceli olarak daha durgun bir performans sergilemiş olsa da haftayı %2’nin üzerinde değer kazanımı ile tamamlamayı başardı. Bugün ABD piyasalarının açık olması hareketliliği biraz daha artırabilir ancak Paskalya tatilinin Avrupa’da devam etmesi nedeniyle Borsa İstanbul’da anlamlı bir değişim yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise özellikle 5000 puanın aşılıp aşılmayacağını izlemeye devam ediyoruz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ