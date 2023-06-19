Taşıyıcı Anne Netflix 2023 Taşıyıcı Anne oyuncuları kimler? Netflix Taşıyıcı Anne film konusu ne? Surrogacy ne demek? Taşıyıcı Anne dizisi oyuncuları kimler? Acaba Taşıyıcı Anne dizisi nerede çekildi? Taşıyıcı Anne çekim yerleri nerede? Peki Taşıyıcı Anne dizisi kaç bölüm? Netflix'in ilgi çeken dizisine ve Taşıyıcı Anne yorumlarına yakından bakalım:

Taşıyıcı Anne Netflix 2023

Meksika yapımı Taşıyıcı Anne dizisi çok günlerin ilgi çeken dizilerinden birisi. Aida Guajardo tarafından yönetilen dizinin konusu da hayli ilginç. İngilizce The Surrogacy, orjinal dilinde ise adı Madre de alquiler olan dizide bir taşıyıcı annenin hikayesini izleyeceğiz.

Taşıyıcı Anne oyuncuları kimler?

Dizi yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip: Yeni rolünde Shani Lozano, Elena rolünde Leticia Calderón, Victoria rolünde Minnie West, Santiago rolünde Emmanuel Orenday, Ana rolünde Marcela Guirado ve Roberto rolünde Luis Ernesto Franco karşımıza çıkıyorlar.

Taşıyıcı Anne konusu ne?

Bir kadın babasını kurtarmak için taşıyıcı anneliğe zorlandığında, kendisini her ne pahasına olursa olsun itibarını koruyacak zengin bir ailenin içinde bulur. İstediğin kadar izle. Leticia Calderón ("Laberintos de pasión", "Amor bravío") bu patlayıcı dizide merak uyandıran bir anneyi oynuyor.

Taşıyıcı Anne dizisi kaç bölüm?

Netflix'in Taşıyıcı Anne (Surrogacy) dizisinde kaç bölüm var diye merak ediliyor. Taşıyıcı Anne ilk sezonu 24 bölümden oluşmaktadır. Netflix'teki birçok yabancı dizi, tipik bir Netflix dizisinden daha fazla bölümden oluşuyor. Ayrıca her bölüm 30 ila 40 dakika arasında sürüyor.

Taşıyıcı Anne dizisi nerede çekildi? Taşıyıcı Anne çekim yerleri

Bu olağanüstü yapımda izleyiciler, Meksika'nın nefes kesen güzelliği ve canlı kültürüyle karşı karşıya kalacak. Dizi, gelişen drama için mükemmel bir zemin oluşturan zengin tarihi, nefes kesici mimarisi ve çeşitli mahalleleriyle ünlü Mexico City'de geçiyor. Meksika'nın hareketli başkenti Mexico City, dizide önemli bir rol oynuyor. Yapım ekibi, sahneleri uygun ayarlarla yakalamak için şehirdeki çeşitli yerleri titizlikle taradı. Mexico City'nin tarihi merkezi, Plaza de las Tres Culturas, Modern Sanat Müzesi, görkemli Chapultepec Kalesi ve Ulusal Sanat Müzesi, gösteride yer alan önemli yerlerden bazıları.

Taşıyıcı Anne nedir? Surrogacy ne demek?

Acaba taşıyıcı anne bebeğin biyolojik annesi midir, yoksa başkası mıdır diye çok merak ediliyor. Geleneksel taşıyıcı annelikte, taşıyıcı anne gebe kalma süreci için kendi yumurtasını kullanır. Bu, taşıyıcı anneyi bebeğin biyolojik annesi yapar. Tipik olarak, hamile babadan gelen sperm, suni tohumlama adı verilen bir işlemle çocuğu gebe bırakmak için kullanılır. Gelecekteki babanın spermi, yumurtasını döllemek için taşıyıcı anneye yerleştirilir. Diğer taşıyıcı annelik için, amaçlanan ebeveynlerden yumurta ve sperm alınır ve in vitro fertilizasyon (IVF) adı verilen bir süreçle laboratuvarda embriyoları gebe bırakmak için kullanılır. Daha sonra embriyolar, en az birinin implante olması umuduyla gebelik taşıyıcısının içine yerleştirilir. Hedeflenen ebeveynler, tüp bebek için yumurta veya sperm sağlayamıyorsa, bir donöre veya bir sperm bankasına başvurabilirler. Her iki durumda da, gebelik taşıyıcısının yumurtası kullanılmaz, bu nedenle çocukla biyolojik bir bağlantısı yoktur.

Netflix Taşıyıcı Anne Yorumları

Araceli Guajardo tarafından çekilen dizinin ilk bölümü, hikayeyi hızlı bir şekilde kuruyor ve bize diğer birçok telenovelada gördüğümüz çoğunlukla düz karakterler veriyor. Zengin bir ailenin şeytani, ısırıcı ana reisi, annesine karşı gelen evlât, zengin ailenin girdabına kapılan daha az ayrıcalıklı kişi. Ancak ilk bölüm aynı zamanda hikayenin zorla taşıyıcı annelikten çok Yeni'nin kucağında çarpık ayaklı küçük bir çocukla bir parkta uyanmasıyla ilgili olduğunun da sinyallerini veriyor; onun kim olduğu, bebeğin kim olduğu veya neden ona sahip olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Dizide ilk başlarken tüm karakterleri sıradan ve klişe görebilirsiniz. Ama sonradan hikaye hızlı bir gelişim gösteriyor ve olay örgüsü sizi içine çekiyor. Dizinin doğası gereği çok karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Dizide Yeni, Julia ve Carlos'a zarar vermek için bir araya gelen herkes, birbirini izleyen eylemleri yüzünden acı çekti. Ve mutlu son mu bekliyor bizi?