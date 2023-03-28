Geleceğin Teknoloji Yıldızlarının yarıştığı proje şenliği 25-26 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Tasarım ve Üretim Proje Şenliğinde 1157 Ortaokul seviyesi takımı, 566 lise seviyesi takımı olmak üzere toplamda 1700’den fazla takım 12 Haftalık Tasarım ve Üretim dersi kapsamında aldıkları eğitimler ile başarılı çalışmalar sundular. Gençler, gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri fark etme ve zorluklara insan merkezli bir bakış açısıyla yaklaşma, tasarım odaklı düşünme becerisinin temel süreçlerini dikkate alarak yaratıcı çözümler tasarlama, ekip çalışması ve kağıt üzerine yaptığı iki boyutlu tasarım çözümlerini üç boyuta taşıyabilme kazanımları doğrultusunda “Hayalimdeki Yolculuk” teması ile yolculuk sırasında oluşan problemler için çözüm ürettiler ve ürettikleri çözümler için prototip tasarladılar. Öğrenciler tasarladıkları prototipleri jüri üyelerine sunarak Tasarım ve Üretim Proje Şenliğini tamamladılar.