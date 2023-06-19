İmamoğlu ve Gül Taş Mektep’in bahçesinde yaptıkları açılış konuşmalarında Adalar’ın tarihi ve kültürel mirasının önemine dikkat çekerken, bu değerleri koruyup yaşatacaklarını vurguladılar.

Başkanımız Erdem Gül, “Bu bina Adalıların belleğinde çok özel bir önem taşıyor. Burası da hiçbir özel vakfa, derneğe, kişisel gruplara guruba, imtiyazlılara vermeden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yarattığı bir değer olarak Adalıların hizmetinde varlığını sürdürmelidir. Böyle bir yapı karşısında gurur duyduğumu ve heyecanlandığımı söylemeliyim ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

“ADALAR’IN DEĞERLERİNİ KORUYACAĞIZ, YAŞATACAĞIZ”

İBB Başkanı İmamoğlu da, “Adalar, başından beri bizim için unutulmaz bir hazine. Ve bu hazinenin hak ettiği değere kavuşması için, yapacağımız oldukça fazla şey var. Çünkü Adalar, sadece bir yaşam alanı değil, bir kültür hazinesi, bir tarih hazinesi. Muhteşem bir miras ve tek şartı var. Mirası, mirasyedilere değil de mirası koruyan ve geliştirenlere teslim edildiğinde, bize çok özel fırsatlar yaratan bir bölge” dedi.

Adalar’ın temsil ettiği değerleri korumanın sorumlulukları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul'un tarihini çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere aktarmak da bizim sorumluluk alanlarımızın belki de ilk sıralarında bulunuyor. Bu bilinçle, Ada’nın unutulmuş, biraz da kenara itilmiş bir yapısını hak ettiği değere kavuşturmak heyecan verici. Yani Taş Mektep’i, Adalar’ın yeni kültür merkezi, bir yaşam alanı, bir buluşma yeri, güzel anıların biriktirildiği, dünyanın çok güzel sanatçılarının belki bir kısım söyleşilerinin, buluşmalarının, sergilerin olduğu bir yere dönüşmesi gerçekten heyecan verici” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek tarih mekan halka açıldı.