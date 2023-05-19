Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği düzenleme sonucunda müşteri bazında belirli kredi kartı limitlerini aşan bireysel kredi kartı kullanıcıları için kredi çekme ve kuyum harcamalarında menkul kıymet tesisine tabi olma kararı almıştı. Ancak, bugün yapılan açıklama ile TCMB bu düzenlemeyi geri çekerek, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde herhangi bir sınırlama uygulanmayacağını duyurdu.

MERKEZ BANKASI GERİ ADIM ATTI

Daha önceki düzenlemeye göre, kredi kartı limitini aşan kullanıcıların bireysel kredi kartlarıyla yapacakları nakit çekim ve kuyum harcamaları, kredi türüne bağlı olarak yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisini gerektiriyordu. Ayrıca, bankalarda kredi büyüme oranının yüzde 3'ü aşması durumunda, aşan tutar kadar menkul kıymet tesis edilmesi şartıyla birlikte diğer ticari kredi türlerinde aylık artışın yüzde 3'ün üzerinde olması gerekiyordu.

Ancak, bugün Merkez Bankası tarafından gönderilen talimatla birlikte kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi. Bu karar, bazı bankaların tüketicilerin kredi kartlarından daha düşük faiz oranına sahip olan nakit avans limitlerini kısıtladığı hatta bazı bankaların bu limitleri tamamen sıfırladığı bir dönemde alındı.

TÜKETİCİYE RAHATLIK SAĞLANACAK

TCMB'nin bu yeni düzenlemesiyle birlikte, kredi kartı kullanıcıları nakit avans ve kredili mevduat hesabı kredilerini istedikleri şekilde kullanabilecekler. Bu kararın tüketiciye daha fazla esneklik ve finansal işlemlerde özgürlük sağlaması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ