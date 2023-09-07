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Tarkim'in halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre, 5-6 Eylül tarihlerinde taleplerini ileten yatırımcılar, "Tarkim kaç lot dağıttı ve ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Tarkim halka arzı, 107,50 TL sabit fiyatla gerçekleşti ve halka açıklık oranı yüzde 23,81 olarak duyuruldu. İstanbul Yıldız Pazar'ında 'TARKM' hisse adıyla işlem görecek

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Tarkim halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

TARKİM KAÇ LOT VERDİ?

Tarkim halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara maksimum 2 Lot (₺215) dağıtım yapıldı.

KAP açıklaması henüz gelmedi ancak aracı kurumlar lot dağıtımı yaptı.

TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay ücreti 107,50 TL olarak açıklandı.