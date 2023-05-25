Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Almanya'da tekrardan sandık başına gittiler. Pınar Tevetoğlu'nun spor kombinini beğenmeyen bir takipçisi yaptığı eleştiriyle diğer sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Acımasız Eleştiriler Tepki Çekti

Kovid zamanı eşi çocuğuyla Almanya'ya yerleşen Megastar Tarkan, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için eşi Pınar Tevetoğlu ile sandık başına gitti. Sandık başında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşan Tarkan'ın eşine ilginç eleştiriler geldi. Pınar Tevetoğlu'nun spor giyim tarzını beğenmeyen bir kişi yaptığı yorumla tepki çekti. Yapılan yorumda, "Sen Tarkan'ın eşisin neden giyimine özen göstermiyorsun" şeklinde eleştiride bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatine çeken bu yorum, "Kimse kimsenin giyimini, kilosunu eleştirme hakkına sahip değil. Bu hakkı kendinizde nasıl görüyorsunuz" şeklinde tepkilere neden oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar