Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972 yılında, Ali ve Neşe Tevetoğlu çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Rize, İkizdereli olan Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Alzey kasan-basında doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Neşe Tevetoğlu okuduğu bir çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna Tarkan adını vermiştir. Toplam 6 kardeş olan Tevetoğlu ailesi 1986 yılında Türkiye’ye gelerek Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşti. Çocuk yaştan itibaren müziğe olan ilgisinden kaynaklı olarak lise eğitimi alırken aynı zamanda Karamürsel İleri Musiki Derneği’nde Sanat müziği eğitimi almaya başladı.

İlerleyen yıllarda Tevetoğlu ailesi İstanbul’a yerleşince müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyetinde devam etti. Aynı zamanda çeşitli mekanlarda da sahne alan Tarkan, lise bittikten sonra üniversitede istediği bölümü kazanamayınca Almanya’ya dönmeye karar verdi. Almanya’ya gitme planları yaptığı sırada, İstanbul Plak şirketinin sahibi olan Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladılar. Tarkan’ın müzik kariyeri de bu şekilde başlamış oldu.

Şuan 49 yaşında olan ünlü şarkıcı 29 Nisan 2016 tarihinde Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. 12 Temmuz 2018 tarihinde baba olan Tarkan’ın Liya adında bir kızı var.

Tarkan’ın müzik kariyeri

Tarkan’ın ilk albümü “Yine Sensiz”26 Aralık 1992 tarihinde çıktı. Kaset olarak satışa çıkan albümde 3 şarkının sözlerini kendisi yazdı. 3 şarkının da bestesini yapan Tarkan “Kıl oldum” şarkısı ile çıkış yaptı. 18 Haziran 1993 yılında albüme 3 farklı versiyon ekleyerek, CD halinde yeniden satışa çıkardı. Albüm toplamda 700 bin satış yaptı.

Tarkan’ın ikinci albümü “Aacayipsin” Türkiye’de 1994 yılında, almanya’da 1996 yılında, Rusya’da ise 1998 yılında yayımlandı. 1995 yılında, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü. Albümü 2,5 milyon sattı. Aynı albümde bulunan “Hepsi senin mi” şarkısı En iyi Söz, en iyi Beste, En İyi Şarkı ödüllerini kazandı. Aynı dönemde Tarkan ABD’ye yerleşti.

Tarkan 1997 yılında kendi plak şirketi olan Hitt Müzik’i kurdu ve aynı yıl içerisinde üçüncü albümü olan Ölürüm Sana albümü piyasaya çıktı. Diğer albümlerde olduğu gibi, bunda da birçok söz ve bestesi yine kendisine aitti. Yine albümdeki bütün şarkıları beğenildi. Fakat özellikle “Şımarık” şarkısı uluslararası bir üne kavuştu. Listelerde Belçika’da 1.numaraya, Norveç’te 2.numaraya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İsveç gibi ülkelerde 3.sıraya kadar yükseldi. Birçok yabancı şarkıcı tarafından da yeniden seslendirildi.