Asrın felaketi denilen 11 ilimizi etkileyen milyonlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük depremin ardından sessizliğe bürünen Tarkan, paylaştığı fotoğrafla suskunluğunu bozdu. Paylaştığı fotoğrafta yüzünün epeyi kederli olduğu belli olan mega starın, "Budur ruh halim bir süredir. Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların. Unutmayalım" fotoğrafla birlikte yazı paylaştı.

Depremin ilk anlarından itibaren sessiz sedasız yardımlar yapan Tarkan , Ahbap derneğine depremzdeler için yüklü miktarda bağış yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi