Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su

ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren

bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer

sektörlere de itici bir güç olmaktadır.

Yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi

miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu

miktarın % 80’nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır.

Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında, iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu

sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama

projelerimiz %94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın

verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden

devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır.

Sulama ve toplulaştırma projelerimizle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin

tasarruflu kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak

hedeflerimiz arasındadır.



Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet

Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir.

“Sulamada Milat” olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal

sulama ücretlerinin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama

sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin

desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması

hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar TL’ye tekabül eden bu destek ile gıda arz

güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.