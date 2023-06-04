Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. İbrahim Yumaklı yeni Tarım ve Orman Bakanı oldu. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? İşte İbrahim Yumaklı'nın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

İbrahim Yumaklı Kimdir?

1969 yılında Kastamonu'da doğan İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı iş hayatına adım atan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında ise Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı. Ekim 2016 tarihinde ise, Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmıştır.

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