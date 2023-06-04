Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine seçilen İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

İbrahim Yumaklı Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarımla, Türk tarımının mihenk taşı çiftçilerimizin, orman köylümüzün ve aziz milletimizin hizmetindeyiz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ