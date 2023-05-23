Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde başlatılan ve ramazan ayı boyunca devam eden sabit fiyat uygulaması büyük ilgi gördü. Tarım Kredi Grubu, üreticilerin ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.

Tarım Kredi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ramazan ayı öncesinde vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan ve ramazan boyunca uzatılan sabit fiyat kampanyasının büyük ilgi gördüğü belirtildi. Süt ve süt ürünleri kategorisinde yüzde 15'e varan tonaj artışları yaşandığı, özellikle yağlı-yarım yağlı sütlerde bu artışın yüzde 110'lara ulaştığı ifade edildi.

Peynir kategorisinde bazı taze beyaz peynirlerde yüzde 90'ları bulan artışlar olduğu ve Tarım Kredi markalı kaşar peyniri gibi ürünlerin satışlarının yüzde 150'nin üzerine çıktığı belirtildi. Kişisel bakım ürünleri kategorisinde tonaj artışının yüzde 44'e yaklaştığı, kolonya, sıvı ve katı sabun, krem gibi ürünlerde ise bu artış oranının yüzde 90'lara ulaştığı ifade edildi.

Kağıt ürünleri kategorisinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt peçete gibi ürünlerde yüzde 22,4'lük tonaj artışı sağlandığı ve kağıt havluda bu artışın yüzde 90'ı bulduğu belirtilirken, temizlik ürünleri kategorisinde ise tonaj artışının yüzde 15'e yaklaştığı ve yumuşatıcı ve yüzey temizleyicilerde bu artışın yüzde 60'ın üzerine çıktığı aktarıldı.

Tarım Kredi Grubu olarak, üreticilerin ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulandı. Sabit fiyat uygulamasının başarılı bir şekilde devam etmesi ve ramazan ayının bereketinin sürmesi hedeflendiği belirtildi.

Yenigün Haber Merkezi