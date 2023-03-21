Siyaset sahnesinde, yeşil sahada veya bir yarış pistinde; kısaca hayatın her alanında yaşanan gerçek hikâyeler, resmi tarih anlatısının ötesine geçerek Türkiye’yi farklı boyutlarıyla anlama imkânı sunuyor. Üçüncü sezonuyla dönen “Türkiye’yi Sarsan Davalar” tarih sahnesine farklı açılardan ışık tutuyor. Toplumu derinden etkilemiş, şaşırtıcı hikâyeleri ve sıra dışı karakterleriyle çok konuşulmuş davalar, özgün bir belgesel anlayışıyla kısa formatta seyirciyle buluşuyor. 1939’da bir heykeltıraşın ve meteoroloji uzmanlarının görüş bildirdiği “hakemi döven kaleci” davası, Türkiye’nin ilk otomobil yarışında erkek rakiplerini geride bıraksa da başarısı “şartname” engeline takılınca mahkemelik olan Samiye Hanım’ın hikâyesi, erkek kıyafetleri giyen Melek Hanım’ın genç kadınları kandırıp nişanlanınca mahkemelik olması gibi pek çok sıra dışı olayın detaylarıyla anlatıldığı “Türkiye’yi Sarsan Davalar”, 15 bölümlük üçüncü sezonuyla ekranlara geliyor. “Türkiye’yi Sarsan Davalar” her salı yeni bölümüyle GAİN’de.