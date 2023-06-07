7 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 7 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 7 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...
7 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar
1557: Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi açıldı.
1848: Fransız ressam Paul Gaugin dünyaya geldi.
1866: Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.
1914: Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.
1929: Vatikan bağımsız devlet oldu.
1939: CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.
1942: Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.
1943: İstanbul'da tifüs salgını başladı, bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.
1945: Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.
1956: Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı Yeni Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Hürriyet Partisi adına konuşan Turan Güneş, "bu kanunla, değil basın özgürlüğü, basın bile kalmayacak" dedi.
1962: 100 kadar işsiz hamal İstanbul valiliğine yürüyüş yaptı.
1977: Semiha Yankı, 13'üncü Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.
1980: ABD'li yazar Henry Miller hayatını kaybetti.
1985: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı.
1994: Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.
1995: Türk vatandaşlarına, bulundukları ülke vatandaşlığına geçme hakkı veren yasa TBMM'de kabul edildi.
1996: Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.
2005: Tiyatro yönetmeni Mehmet Ulusoy 64 yaşında Paris'teki Saint Joseph Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.