7 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 7 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 7 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

7 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1557: Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi açıldı.

1848: Fransız ressam Paul Gaugin dünyaya geldi.

1866: Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.

1914: Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

1929: Vatikan bağımsız devlet oldu.

1939: CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.

1942: Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1943: İstanbul'da tifüs salgını başladı, bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.

1945: Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.

1956: Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı Yeni Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Hürriyet Partisi adına konuşan Turan Güneş, "bu kanunla, değil basın özgürlüğü, basın bile kalmayacak" dedi.

1962: 100 kadar işsiz hamal İstanbul valiliğine yürüyüş yaptı.

1977: Semiha Yankı, 13'üncü Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

1980: ABD'li yazar Henry Miller hayatını kaybetti.

1985: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı.

1994: Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

1995: Türk vatandaşlarına, bulundukları ülke vatandaşlığına geçme hakkı veren yasa TBMM'de kabul edildi.

1996: Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.

2005: Tiyatro yönetmeni Mehmet Ulusoy 64 yaşında Paris'teki Saint Joseph Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

