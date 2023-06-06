6 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 6 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 6 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...
6 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar
1799: Rus yazar Aleksandr Puşkin, Moskova'da doğdu.
1875: Alman yazar Thomas Mann hayata merhaba dedi.
1919: İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 haziranda Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönmesi için yazı gönderdi.
1944: Müttefikler, Normandiya'ya çıkarma yaptı.
1959: Konya'da şiddetli yağmur sel baskınına neden oldu. 4 bin baş hayvan sele kapıldı.
1961: Ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği, Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e muhtıra verdi. Muhtırada, görevden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesi istendi. İrfan Tansel, 8 haziranda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na döndü.
1968: ABD Senatörü ve başkan adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.
1968: Kurtuluş Savaşı komutanı ve meclis başkanlarından Orgeneral Kazım Özalp 86 yaşında Ankara'da vefat etti.
1980: Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi azınlık hükümetinin kurulduğu kasım 1979 tarihinden sonraki altı ay içinde 1553 kişinin öldürüldüğü, 1918 kişinin yaralandığı bildirildi.
1980: Ressam Hamit Görele 87 yaşında İstanbul'da yaşama veda etti.
1984: Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sihlerin kutsal mabedi olan Altın Tapınak'a kanlı bir baskın düzenledi. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladı.
1985: Kamuoyunda pişmanlık yasası olarak anılan kanun kabul edildi.
1996: Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin başvurusu üzerine 53'üncü hükümetin güven oylamasının geçersiz olduğuna karar verdi. Bu karar üzerine Başbakan Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Anayol hükümetinin istifasını verdi.
2000: Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı.