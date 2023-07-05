5 Temmuz tarihinde olan olayları sizler için derledik. 5 Temmuz tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 5 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...
5 Temmuz Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar
1811: 'El Libartador' (Kurtarıcı) lakaplı Simon Bolivar, Venezuella'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1830: Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.
1889: Fransız şair, romancı, ressam ve film yönetmeni Jean Cocteau doğdu.
1911: 1969-1974 yılları arasında Fransa cumhurbaşkanı olan Georges Pompidou hayata merhaba dedi.
1917: Mustafa Kemal, Halep'teki Yedinci Ordu Komutanlığına atandı.
1921: Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.
1924: 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. Almanya olimpiyatlara katılmadı.
1938: Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk Birlikleri, Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.
1939: Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.
1945: İngiltere'yi İkinci Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimleri kaybederek başbakanlıktan ayrıldı.
1946: Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.
1950: Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.
1961: Fransız askerleri Cezayir'de göstericilere ateş açtı: 80 ölü.
1964: Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.
1967: İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan, Gazze'yi ilhak ettiklerini açıkladı.
1973: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Eurovizyon Kulübü'ne girdi ve dünya olaylarını naklen yayınlama hakkına sahip oldu.
1974: Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Karar, ABD'nin tepkisine yol açtı. Başbakan Bülent Ecevit, "nerede ne ekeceğimize kimse karışamaz" dedi.
1977: Pakistan'daki askeri darbe oldu. General Ziya Ül-Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.
1987: Avusturya polisi Viyana'da bulunan Alpaslan Türkeş'ten ülkeyi derhal terk etmesini istedi. Türkeş, Viyana'dan Paris'e geçti.
1993: Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu SHP-DYP koalisyon hükümeti, TBMM'den güvenoyu aldı.
2000: Kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Erbakan ömür boyu siyasi yasaklı oldu.