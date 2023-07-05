5 Temmuz tarihinde olan olayları sizler için derledik. 5 Temmuz tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 5 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

5 Temmuz Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1811: 'El Libartador' (Kurtarıcı) lakaplı Simon Bolivar, Venezuella'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1830: Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.

1889: Fransız şair, romancı, ressam ve film yönetmeni Jean Cocteau doğdu.

1911: 1969-1974 yılları arasında Fransa cumhurbaşkanı olan Georges Pompidou hayata merhaba dedi.

1917: Mustafa Kemal, Halep'teki Yedinci Ordu Komutanlığına atandı.

1921: Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1924: 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. Almanya olimpiyatlara katılmadı.

1938: Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk Birlikleri, Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939: Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1945: İngiltere'yi İkinci Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimleri kaybederek başbakanlıktan ayrıldı.

1946: Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950: Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.

1961: Fransız askerleri Cezayir'de göstericilere ateş açtı: 80 ölü.

1964: Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.

1967: İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan, Gazze'yi ilhak ettiklerini açıkladı.

1973: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Eurovizyon Kulübü'ne girdi ve dünya olaylarını naklen yayınlama hakkına sahip oldu.

1974: Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Karar, ABD'nin tepkisine yol açtı. Başbakan Bülent Ecevit, "nerede ne ekeceğimize kimse karışamaz" dedi.

1977: Pakistan'daki askeri darbe oldu. General Ziya Ül-Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.

1987: Avusturya polisi Viyana'da bulunan Alpaslan Türkeş'ten ülkeyi derhal terk etmesini istedi. Türkeş, Viyana'dan Paris'e geçti.

1993: Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu SHP-DYP koalisyon hükümeti, TBMM'den güvenoyu aldı.

2000: Kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Erbakan ömür boyu siyasi yasaklı oldu.

