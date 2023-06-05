5 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 5 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 5 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

5 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1862: İrlandalı yazar O'Henry yaşama veda etti.

1878: Meksikalı devrimci köylü lideri Pancho Villa hayata merhaba dedi.

1883: 'Das Kapital'in yazarı, Alman filozof Karl Marx Londra'da hayata veda etti.

1883: Orient Express, Paris'ten İstanbul'a hareket etti.

1883: ABD'li matematikçi ve iktisatçı John Maynard Keynes doğdu.

1899: İspanyol şair Federico Garcia Lorca dünyaya geldi.

1916: Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Osmanlı topraklarına katılan Hicaz'da isyan başladı.

1923: Şile'de Rum Değirmenlik mahallesinde yangın çıktı: 550 Rum (çoğu terk edilmiş), 200 Müslüman hanesi, 100 dükkan, bir cami, iki kilise yandı, bin 500 kişi evsiz kaldı.

1926: Ankara'da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25

yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul'daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra, 500 bin sterlin karşılığında bu haktan da vazgeçildi.

1943: Arjantin'de askeri cunta hükümeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Arturo Rawson hükümetin başına geçti.

1947: ABD Başkanı Truman, Dışişleri Bakanı Marshall tarafından hazırlanan ve komünizm tehdidine karşı koymayı

amaçlayan Marshall Planı'nı imzaladı.

1950: Meclis'ten güvenoyu alan Menderes Hükümeti ilk iş olarak ezanın Arapça okunması tartışmasını açtı. 16 haziranda Meclis ezanın Arapça okunması yasağını kaldırdı.

1964: Hükümetin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine, ABD Başkanı Johnson, İnönü'ye, müdahalede ABD yardımından silahların kullanılamayacağını belirten bir mektup gönderdi.

1967: İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe Altı Gün Savaşı diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında, kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi'ni, Bethelem ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi.

1971: Tiyatro ve sinema sanatçısı, şair Cahit Irgat, 56 yaşında yaşamını yitirdi.

1971: Diyarbakır'da petrol bulundu.

1972: Zam istekleri kabul edilmeyen kasaplar boykot yaptı. İstanbul etsiz kaldı.

1973: Ressam Fikret Adil 72 yaşında yaşama veda etti.

1996: Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller hakkındaki mal varlığı soruşturması önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

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