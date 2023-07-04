4 Temmuz tarihinde olan olayları sizler için derledik. 4 Temmuz tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 4 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

4 Temmuz Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1546: 1574-95 yılları arasında hüküm Osmanlı Sultanı III. Murad doğdu.

1546: Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa öldü.

1776: Amerikan Kongresi, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1848: Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı 'Komünist Manifesto' yayımlandı.

1848: Fransız romancı ve politikacı François Rene de Chateaubriand hayatını kaybetti.

1927: İtalyan sinema oyuncusu Gina Lollobrigida hayata merhaba dedi.

1932: İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.

1934: Radyum elementini keşfeden ve iki kez Nobel Fizik Ödülü alan Fransız fizikçi Marie Curie hayata veda etti.

1936: Atatürk, Mimar Seyfi Arkan'a projelendirilen Florya Deniz Köşkü'nde denize girdi. Yazlık bir konut olarak, 14 ağustosta kullanıma açılan köşk, Atatürk tarafından 1936'nın yaz aylarında da uzunca bir süre kullanılmıştı.

1946: ABD, Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.

1954: İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlararası futbol maçı yapıldı.

1976: İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi Uganda'da bir operasyonla kurtardı.

1977: Yazar Esat Mahmut Karakurt, 75 yaşında vefat etti.

1996: Ankara DGM, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkanı Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladı.

1997: 'Pathfinder' keşif aracı Mars'ın yüzeyine indi.

1997: Ankara Bir Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.

1998: Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.

2002: Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü 17 Kasım'ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.

2003: Anıtkabir'in mimarlarından Yüksek Mimar Prof.Dr. Ahmet Orhan Arda hayata veda etti.

2003: Yazar Tomris Uyar hayata veda etti.