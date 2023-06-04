4 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 4 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 4 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

4 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

MÖ 470: Yunan filozof Sokrates dünyaya geldi.

980: "Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır" diyen bilim adamı İbn-i Sina doğdu.

1878: Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak İngiliz egemenliğine girdi.

1876: Sultan Abdülaziz, Feriye Köşkü'nde odasında ölü bulundu.

1898: Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu yaşamını yitirdi.

1930: Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

1932: Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.

1933: Şair Ahmed Haşim, İstanbul'da 46 yaşında hayata veda etti.

1944: II. Dünya Savaşı sırasında Alman harp gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.

1961: ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1973: Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı.

1974: Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1979: 105 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş olaylarının sanığı 885 kişinin davası başladı.

1986: İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bir kız öğrenci Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği için polis tarafından dövüldü.

1989: İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni vefat etti.

1994: İslam toplumunda kadınların baskı altında olduğunu söyleyen Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, radikal dinciler tarafından ölümle tehdit edildi.

2001: Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, terör örgütü Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.

2006: 2006 - Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, sosyal demokrat Alan García zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine devlet başkanı oldu.

2009: Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.

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